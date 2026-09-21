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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 21 September 2026 | 16.50 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas pada Senin, 21 September 2026. Sejumlah kesulitan berpotensi muncul dan membuat Anda tidak mudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Kesabaran dan keteguhan menjadi kunci untuk melewati berbagai tantangan hari ini. Scorpio juga disarankan lebih cermat dalam mengelola hubungan, pekerjaan, keuangan, hingga kondisi tubuh agar masalah tidak semakin berkembang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Senin (21/9), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, penting bagi Anda untuk terus memantau berbagai aktivitas yang dilakukan. Beberapa hambatan mungkin membuat usaha mencapai tujuan terasa lebih sulit. Tetaplah sabar dan pertahankan tekad agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi kendala.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara berpotensi diwarnai pertengkaran dengan pasangan. Konflik dapat muncul akibat kurangnya pemahaman satu sama lain.

Cobalah mengedepankan komunikasi yang tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Memberikan ruang untuk saling memahami dapat membantu meredakan ketegangan.

Karier Scorpio

Anda perlu lebih berhati-hati dalam berurusan dengan bawahan atau rekan kerja di lingkungan profesional. Ada kemungkinan kepentingan Anda dimanfaatkan oleh pihak lain.

Tetap perhatikan setiap tugas dan aktivitas di tempat kerja. Sikap waspada akan membantu Anda menghindari situasi yang dapat merugikan.

Editor: Estu Suryowati
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