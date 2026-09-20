Ramalan Zodiak Scorpio 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak scorpio merasa ceria dan antusias. Jika baru-baru ini mengajukan pinjaman bank, mungkin scorpio akan mendengar kabar baik hari ini.

Meskipun butuh waktu lama untuk mendapatkannya, tetapi ketekunan scorpio telah membuahkan hasil. Cobalah mengelola dana dengan bijak, karena manfaat yang diberikannya mungkin tidak akan bertahan selamanya.

Selain itu, scorpio tidak akan mengalami tekanan rutin dari atasan di tempat kerja. Sebagai konsekuensinya, scorpio akan dapat mencapai tujuan jauh lebih cepat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Minggu, 20 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio perlu mengungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari kepedulianmu. Terkait karir, scorpio akan sukses dalam semua pekerjaan yang berhubungan dengan publik.

Sementara itu, lakukan tindakan pencegahan untuk menghindari sakit perut. Pada ranah keuangan, jangan menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan karena ada indikasi kerugian finansial.

Cinta Scorpio

Pastikan menjadi teman yang setia dan baik bagi pasangan. Jika memungkinkan, ungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari kepedulianmu padanya. Selain berbagi momen serius dan penuh kasih sayang, bersenang-senanglah bersama.

Karir Scorpio

Scorpio akan berhasil dalam semua pekerjaan yang berhubungan dengan publik. Scorpio tahu persis bagaimana berurusan dengan orang lain, dan taktik inilah yang membuat scorpio sangat cocok untuk bekerja di bidang ini.

Jika memiliki kecenderungan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan atau bergabung dengan komite, scorpio akan meraih kesuksesan.

Kesehatan Scorpio

Sakit perut bisa menimbulkan masalah, jadi lakukan tindakan pencegahan untuk menghindarinya. Selain itu, ada kemungkinan scorpio mengalami masalah pada mata.

Pastikan untuk tidak mengabaikannya dan segera berkonsultasi dengan spesialis. Kabar baiknya adalah scorpio akan segera terbebas dari semua masalah kesehatan.