Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 21 September 2026 | 16.48 WIB

Ramalan Zodiak Libra 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi akan menjalani hari yang cukup positif pada Senin, 21 September 2026. Kepercayaan diri yang semakin kuat membuat Anda lebih berani bertindak cepat dalam menghadapi berbagai situasi.

Sejumlah peluang juga terbuka, terutama dalam urusan karier dan keuangan. Sementara itu, hubungan asmara Libra juga berpotensi menghadirkan momen menyenangkan bersama pasangan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (21/9), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, Anda akan bertindak cepat dalam menghadapi berbagai hal hari ini. Keinginan untuk berkembang juga semakin kuat, sehingga Anda terdorong membangun kepercayaan diri yang lebih besar. Manfaatkan energi tersebut untuk mengambil langkah yang sudah lama dipertimbangkan.

Cinta Libra

Kehidupan asmara diprediksi berjalan menyenangkan. Hubungan dengan pasangan terasa lebih hangat dan memberikan ruang untuk menikmati waktu bersama.

Ada pula peluang untuk merencanakan liburan atau menghabiskan waktu berkualitas bersama pasangan. Manfaatkan momen ini untuk mempererat hubungan.

Karier Libra

Karier Libra berpeluang mendapatkan pengakuan atas kerja keras yang telah dilakukan. Anda juga akan mendapatkan lebih banyak peluang yang dapat meningkatkan kepuasan dalam pekerjaan.

Tetaplah terbuka terhadap kesempatan baru dan manfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk menunjukkan kemampuan terbaik.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra Besok Senin, 21 September 2026: Saatnya Menata Hati dan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Senin, 21 September 2026: Saatnya Menata Hati dan Pikiran

Senin, 21 September 2026 | 00.00 WIB

Ramalan Zodiak Libra 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 20 September 2026 | 23.27 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 20 September 2026: Luangkan Waktu untuk Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 20 September 2026: Luangkan Waktu untuk Istirahat

Minggu, 20 September 2026 | 18.04 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore