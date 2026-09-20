Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Senin, 21 September 2026: Jangan Terburu Mengikuti Emosi

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Senin, 21 September 2026, mengingatkan Anda agar tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi sesaat.

Ada kemungkinan Leo menghadapi situasi yang membuat perasaan menjadi lebih dominan daripada pertimbangan yang masuk akal.

Meskipun mengikuti kata hati terkadang diperlukan, keputusan penting tetap sebaiknya dibuat setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Besok juga membawa pesan agar Leo tidak hanya mengandalkan keberuntungan ketika mengejar keinginan atau menyelesaikan tanggung jawab.

Kerja keras dan ketekunan tetap menjadi bagian penting untuk mengubah peluang menjadi hasil yang nyata.

Dalam urusan asmara, Leo yang masih sendiri berpeluang bertemu seseorang yang menarik perhatian.

Sementara itu, rencana perjalanan ke luar negeri dapat mulai dipertimbangkan dengan memperhatikan kesiapan waktu dan kondisi keuangan.

Dari sisi kesehatan, Leo perlu menjaga pola makan serta mengurangi konsumsi makanan berminyak agar kondisi tubuh tetap terawat.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Senin, 21 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Asmara Leo

Kehidupan asmara Leo besok membawa peluang untuk merasakan suasana yang lebih menyenangkan, terutama bagi Anda yang sedang membuka diri terhadap hubungan baru.

Leo yang masih sendiri mungkin memiliki kesempatan bertemu seseorang yang mampu menarik perhatian melalui pertemuan sederhana atau lingkungan pergaulan.

Namun, ketertarikan awal sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai tanda bahwa hubungan tersebut akan berjalan sesuai harapan.

Berikan waktu untuk mengenal kepribadian, kebiasaan, dan cara berpikir orang yang mulai mendekat.

Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan hanya berdasarkan penampilan atau percakapan singkat.

Hubungan yang sehat membutuhkan proses agar kedua pihak dapat memahami satu sama lain dengan lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Cancer Besok Senin, 21 September 2026: Beri Ruang untuk Pikiran Lebih Tenang - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Senin, 21 September 2026: Beri Ruang untuk Pikiran Lebih Tenang

Minggu, 20 September 2026 | 23.30 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Senin, 21 September 2026: Jangan Biarkan Tekanan Menguasai Diri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Senin, 21 September 2026: Jangan Biarkan Tekanan Menguasai Diri

Minggu, 20 September 2026 | 23.10 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Senin, 21 September 2026: Wujudkan Impian dengan Usaha Nyata - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Senin, 21 September 2026: Wujudkan Impian dengan Usaha Nyata

Minggu, 20 September 2026 | 23.00 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore