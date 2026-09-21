Ramalan Zodiak Aquarius 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius akan mendapatkan apresiasi atas semua kerja keras yang telah dilakukan. Tindakan tanpa pamrih Aquarius di masa lalu akan mendapatkan pengakuan dan pujian.



Kerja keras ekstra yang telah Aquarius lakukan di tempat kerja menarik perhatian atasan. Aquarius akan menjadi contoh bagi orang lain di tempat kerja.



Cara kerja Aquarius yang baik dan tulus akan dihargai dengan pujian. Teruslah melakukan pekerjaan yang baik dengan ekspektasi yang rendah, dan kesuksesan akan mengikuti Aquarius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Senin, 21 September 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius perlu menemukan cara kreatif untuk menjaga percikan asmara tetap hidup. Terkait karir, menggabungkan kreativitas dan imajinasi dengan logika dan kepraktisan, akan membuat Aquarius meraih kesuksesan.



Sementara itu, hindari mengonsumsi makanan tidak sehat untuk mengatasi gangguan pencernaan ringan yang mengganggu. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.

Cinta Aquarius