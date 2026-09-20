5 Zodiak yang Konon Sulit Menabung, Gemini hingga Aries Paling Sering Belanja

JawaPos.com - Menurut kepercayaan astrologi, setiap zodiak memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda, termasuk dalam mengatur keuangan. Ada sejumlah zodiak yang dipercaya lebih mudah tergoda untuk mengeluarkan uang, terutama ketika menemukan sesuatu yang menarik perhatian.

Kebiasaan tersebut terkadang membuat mereka membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Keinginan untuk memanjakan diri, membantu orang lain, hingga mengikuti gaya hidup tertentu disebut menjadi beberapa alasan yang membuat pengeluaran mereka sulit dikendalikan.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang dipercaya memiliki kecenderungan boros dan lebih mudah mengeluarkan uang tanpa banyak pertimbangan.

1. Gemini Gemini dikenal memiliki karakter yang mudah berubah, termasuk dalam urusan keuangan. Pada satu waktu mereka bisa sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang, tetapi di kesempatan lain justru mudah tergoda membeli sesuatu yang menarik.

Rasa bosan juga dapat mendorong Gemini melakukan pembelian yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Karena itu, mereka disebut membutuhkan pengingat agar dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

2. Pisces Pisces dikenal sebagai pribadi yang penuh perhatian dan cenderung senang membantu orang lain. Sifat tersebut terkadang membuat mereka lebih rela mengeluarkan uang untuk orang lain dibandingkan memenuhi kebutuhan sendiri.

Ketika sedang mengalami suasana hati yang kurang baik, Pisces juga dipercaya mudah mencari kesenangan melalui kegiatan berbelanja. Sifat dermawan mereka membuat zodiak ini cukup mudah membuka dompet ketika ada orang yang membutuhkan bantuan.

3. Libra Libra disebut memiliki kecenderungan menikmati barang-barang berkualitas tanpa terlalu mempersoalkan harga. Bagi mereka, sesuatu yang disukai terkadang terasa layak untuk dimiliki meskipun harganya cukup tinggi.

Menariknya, Libra dikatakan cukup menyadari kebiasaan tersebut. Namun, keinginan untuk mendapatkan barang yang menarik membuat mereka terkadang tetap kesulitan mengendalikan pengeluaran.