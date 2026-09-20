Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 20 September 2026: Jaga Kebugaran dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Minggu, 20 September 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kondisi fisik sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat.
Menambahkan variasi dalam aktivitas olahraga dapat menjadi salah satu cara agar rutinitas menjaga kebugaran tidak terasa monoton.
Jika selama ini Leo terbiasa melakukan jenis latihan yang sama, cobalah memasukkan beberapa gerakan baru yang tetap sesuai dengan kemampuan tubuh.
Perubahan kecil dalam rutinitas dapat membantu mempertahankan semangat, tetapi jangan memilih latihan yang terlalu berat hanya untuk mendapatkan hasil lebih cepat.
Sebelum memulai aktivitas fisik, berikan waktu bagi tubuh untuk melakukan pemanasan agar lebih siap bergerak.
Sesuaikan pula intensitas latihan dengan kondisi tubuh pada hari tersebut dan jangan mengabaikan tanda-tanda kelelahan.
Menjaga kebugaran bukan hanya soal seberapa sering Leo berolahraga.
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Jawa Pos
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