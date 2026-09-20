Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Minggu, 20 September 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Minggu, 20 September 2026, berkaitan erat dengan sejauh mana Gemini mampu mengenali kebutuhan tubuh dan menjaga kebiasaan sehari-hari.
Kesibukan serta tekanan pikiran terkadang membuat Gemini lupa memperhatikan hal-hal sederhana, termasuk waktu makan dan pilihan makanan yang dikonsumsi.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Minggu, 20 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Gemini sebaiknya mulai lebih selektif dalam memilih makanan agar tubuh mendapatkan asupan yang mendukung aktivitas sepanjang hari.
Terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji sebaiknya dikurangi dan digantikan dengan pilihan yang lebih bernutrisi.
Pola makan yang seimbang dapat membantu menjaga energi sehingga Gemini tidak mudah merasa lemas ketika menjalani berbagai kegiatan.
Kebutuhan cairan juga tidak boleh diabaikan, terutama ketika aktivitas membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak energi.
Usahakan minum air secara teratur tanpa harus menunggu rasa haus muncul terlebih dahulu.
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