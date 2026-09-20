Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 17.57 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 20 September 2026: Perhatikan Pola Makan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Minggu, 20 September 2026, perlu mendapatkan perhatian terutama dari kebiasaan makan yang dilakukan setiap hari.

Pilihan makanan yang tepat dapat membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 20 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesibukan terkadang membuat Capricorn lebih memilih makanan yang mudah diperoleh tanpa sempat mempertimbangkan kandungan gizinya.

Kebiasaan tersebut dapat diperbaiki secara bertahap dengan mulai memperbanyak makanan bernutrisi dalam menu harian.

Sayuran hijau dapat menjadi salah satu pilihan yang ditambahkan ke dalam makanan utama agar asupan sehari-hari lebih beragam.

Capricorn juga sebaiknya tidak terlalu sering mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan gula, garam, atau lemak dalam jumlah tinggi.

Selain memperhatikan makanan, kebutuhan cairan juga jangan sampai terabaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 20 September 2026: Beri Tubuh Waktu Beristirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 20 September 2026: Beri Tubuh Waktu Beristirahat

Minggu, 20 September 2026 | 17.53 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 20 September 2026: Jaga Tubuh dengan Konsisten - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 20 September 2026: Jaga Tubuh dengan Konsisten

Minggu, 20 September 2026 | 17.38 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Sabtu, 19 September 2026: Jaga Energi dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Sabtu, 19 September 2026: Jaga Energi dan Istirahat

Sabtu, 19 September 2026 | 23.12 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore