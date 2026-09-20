Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 20 September 2026: Perhatikan Pola Makan

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Minggu, 20 September 2026, perlu mendapatkan perhatian terutama dari kebiasaan makan yang dilakukan setiap hari.

Pilihan makanan yang tepat dapat membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 20 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesibukan terkadang membuat Capricorn lebih memilih makanan yang mudah diperoleh tanpa sempat mempertimbangkan kandungan gizinya.

Kebiasaan tersebut dapat diperbaiki secara bertahap dengan mulai memperbanyak makanan bernutrisi dalam menu harian.

Sayuran hijau dapat menjadi salah satu pilihan yang ditambahkan ke dalam makanan utama agar asupan sehari-hari lebih beragam.

Capricorn juga sebaiknya tidak terlalu sering mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan gula, garam, atau lemak dalam jumlah tinggi.