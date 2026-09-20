Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 16.03 WIB

Ramalan Karier Zodiak Virgo Minggu, 20 September 2026: Jaga Energi dan Atur Beban Kerja

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Virgo pada Minggu, 20 September 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan waktu untuk memulihkan tenaga.

Beban tugas yang semakin padat mungkin membuat Virgo merasa hampir seluruh waktu terserap untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kesungguhan dalam menjalankan kewajiban memang dapat menjadi kekuatan, tetapi bekerja terus-menerus tanpa memberikan ruang untuk beristirahat justru berisiko membuat energi cepat terkuras.

Berikut ramalan karier zodiak Virgo pada Minggu, 20 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo dapat mulai mengatur kembali pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya.

Tidak semua tugas harus ditangani pada saat yang sama karena beberapa pekerjaan mungkin masih bisa dikerjakan setelah kebutuhan yang lebih mendesak selesai.

Menyusun urutan prioritas akan membantu Virgo menghindari kebiasaan berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya tanpa benar-benar menyelesaikan pekerjaan dengan optimal.

Cara tersebut juga dapat membuat penggunaan waktu menjadi lebih teratur sehingga beban kerja terasa lebih mudah dikendalikan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Libra Minggu, 20 September 2026: Peluang Baru untuk Masa Depan Karier - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Libra Minggu, 20 September 2026: Peluang Baru untuk Masa Depan Karier

Minggu, 20 September 2026 | 16.01 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Minggu, 20 September 2026: Peluang Baru untuk Karier - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Minggu, 20 September 2026: Peluang Baru untuk Karier

Minggu, 20 September 2026 | 15.53 WIB

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Minggu, 20 September 2026: Jangan Buru-buru Menentukan Arah - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Sagittarius Minggu, 20 September 2026: Jangan Buru-buru Menentukan Arah

Minggu, 20 September 2026 | 15.28 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore