Ramalan Asmara Zodiak Libra Minggu, 20 September 2026: Cinta Tumbuh dari Pertemanan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Minggu, 20 September 2026, dapat menghadirkan perkembangan baru dari sebuah hubungan yang selama ini terasa dekat dan nyaman.
Seseorang yang sudah lama menjadi teman berbagi cerita mungkin mulai menempati posisi yang berbeda dalam perasaan Libra.
Kedekatan yang sebelumnya dianggap sebagai persahabatan biasa perlahan dapat berkembang menjadi ketertarikan yang lebih kuat.
Meski mulai merasakan perubahan perasaan, Libra sebaiknya tidak langsung menentukan bahwa hubungan tersebut harus segera berubah menjadi sebuah hubungan romantis.
Cobalah memahami terlebih dahulu alasan di balik munculnya rasa tersebut.
Bisa jadi perasaan tumbuh karena hubungan sudah berlangsung cukup lama, sering berbagi cerita, atau munculnya rasa nyaman ketika bersama.
Namun, rasa nyaman, kagum, dan ketertarikan romantis merupakan hal yang berbeda sehingga Libra membutuhkan waktu untuk mengenalinya.
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Jawa Pos
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