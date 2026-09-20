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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 15.27 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Minggu, 20 September 2026: Jangan Salah Baca Perhatian

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Minggu, 20 September 2026, dapat menghadirkan situasi yang cukup membingungkan karena sikap seseorang terasa tidak mudah ditebak.

Seorang teman yang belakangan menunjukkan perhatian berbeda mungkin membuat Sagittarius mulai mempertanyakan apakah kedekatan tersebut sekadar bentuk kepedulian atau menyimpan perasaan yang lebih serius.

Perubahan sikap yang tidak menentu dapat membuat Sagittarius semakin penasaran, terutama ketika seseorang terlihat sangat dekat pada satu kesempatan tetapi kemudian menjaga jarak di waktu lain.

Berikut ramalan asmara zodiak Sagittarius pada Minggu, 20 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Dalam menghadapi keadaan seperti ini, Sagittarius sebaiknya tidak terburu-buru menentukan arti dari setiap perilaku yang muncul.

Lihat hubungan tersebut secara keseluruhan dan perhatikan bagaimana komunikasi berjalan dari waktu ke waktu.

Sikap yang konsisten biasanya lebih mudah memberikan gambaran dibandingkan satu atau dua momen yang terlihat berbeda dari biasanya.

Sagittarius juga tidak harus langsung menanyakan perasaan orang tersebut apabila hubungan belum cukup dekat untuk membicarakan hal yang sifatnya pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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