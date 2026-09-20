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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 20 September 2026 | 14.40 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan melayang di alam mimpi. Hal ini sebagai mungkin akibat dari ketegangan yang dirasakan selama beberapa hari terakhir, yang membuat libra ingin melarikan diri. 

Tidak akan membantu jika libra hanya duduk dan menyerah pada perubahan suasana hati. Ini adalah saat yang tepat untuk bekerja keras. Dorong diri sendiri dan libra akan melihat peningkatan signifikan dalam produktivitas bekerja.

Zodiak scorpio merasa ceria dan antusias. Jika baru-baru ini mengajukan pinjaman bank, mungkin scorpio akan mendengar kabar baik hari ini. 

Meskipun butuh waktu lama untuk mendapatkannya, tetapi ketekunan scorpio telah membuahkan hasil. Cobalah mengelola dana dengan bijak, karena manfaat yang diberikannya mungkin tidak akan bertahan selamanya. 

Selain itu, scorpio tidak akan mengalami tekanan rutin dari atasan di tempat kerja. Sebagai konsekuensinya, scorpio akan dapat mencapai tujuan jauh lebih cepat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 20 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra bisa merencanakan perjalanan menyenangkan ke tempat yang tenang bersama pasangan. Terkait karir, manfaatkan semua kemampuanmu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sementara itu, hindari makan berlebihan dan patuhi pola makan yang baik untuk mencegah sakit perut. Terkait keuangan, pendapatan libra yang dapat dibelanjakan perlu dialokasikan untuk membeli gadget dan barang elektronik pada saat ini.

Cinta Libra

Editor: Setyo Adi Nugroho
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