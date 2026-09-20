Ramalan Zodiak Gemini 20 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Pertemuan kelompok atau konferensi tertentu, bisa saja membahas isu-isu yang cukup memicu ketegangan, zodiak gemini. Perbedaan pendapat bisa memuncak, hingga pertemuan tersebut berubah menjadi menegangkan.
Gemini mungkin juga memiliki pendapat yang kuat mengenai hal ini, namun sebaiknya jangan ikut campur. Gemini tidak akan bisa menghentikan perdebatan dan hal tersebut hanya akan membuat Anda stres. Jika memungkinkan, hindari saja untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 20 September 2026.
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Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini bisa menjadikan hubungan saat ini lebih berkomitmen, jika pasangan selalu memberikan dukungan. Terkait karir, pekerjaan yang gemini lakukan akan sangat bermanfaat untuk masa depan.
Sementara itu, hindari kecelakaan dengan berhati-hati saat membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan licin. Terkait keuangan, buatlah rencana pengeluaran dan jangan menghabiskan semuanya demi membeli barang mewah.
Cinta Gemini
Gemini ingin dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, memberikan energi positif, serta dorongan yang dibutuhkan. Gemini mungkin melihat siapa saja orang-orang yang mendukung dan tidak. Jika pasangan selalu mendukung, cobalah melanjutkan dan menjadikan hubungan saat ini lebih berkomitmen.
Karir Gemini
Jika merupakan seorang pekerja kantoran, fokuslah pada penjadwalan dan perencanaan. Identifikasi waktu yang tersedia untuk mengerjakan tujuanmu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya.
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