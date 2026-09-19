Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 19 September 2026: Jaga Emosi dan Kebugaran

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Sabtu, 19 September 2026, tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga bagaimana menjaga pikiran tetap tenang ketika menghadapi berbagai situasi.
Perubahan suasana hati dapat membuat persoalan kecil terasa lebih berat, terutama ketika Leo sedang menghadapi tekanan atau memiliki banyak hal yang dipikirkan.
Karena itu, memberikan jeda sebelum bereaksi dapat menjadi langkah sederhana agar emosi tidak memengaruhi keputusan maupun hubungan dengan orang di sekitar.
Ketika perasaan sedang lebih sensitif, Leo sebaiknya tidak terburu-buru menanggapi setiap persoalan yang muncul.
Ambil waktu sejenak untuk menenangkan pikiran sebelum memberikan respons terhadap perkataan atau tindakan orang lain.
Melakukan kegiatan yang disukai dapat membantu mengalihkan perhatian dari hal-hal yang membuat pikiran terasa penuh.
Berjalan santai, mendengarkan musik, membaca buku, atau mengobrol dengan teman dapat menjadi pilihan sederhana untuk menciptakan suasana yang lebih rileks.
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Jawa Pos
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