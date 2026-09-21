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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 21 September 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Libra 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik/Spacn) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik/Spacn)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra akan ceria sehingga tidak ada yang dapat menghentikanmu. 

Sikap positif akan terlihat dalam kepribadian dan juga dalam segala hal yang Libra lakukan. Manfaatkan energi ini sebaik-baiknya dengan menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Senin, 21 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu menunjukkan penghargaan kepada pasangan untuk membuatnya merasa spesial. Terkait karir, terimalah penghargaan yang didapatkan dan anggap hal itu sebagai tanda bahwa perusahaan senang dengan kinerjamu.

Sementara itu, fokuslah saat mengangkat benda berat agar Libra tidak berisiko menjatuhkannya dan melukai orang lain. Terkait keuangan, susunlah strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan yang baik.

Cinta Libra

Sebaiknya Libra menunjukkan penghargaan kepada pasangan untuk membuatnya merasa istimewa. Perlu diingat bahwa ketika dipuji, pasangan akan berkembang, maju, dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. 

Penghargaan kecil ini akan diterima dengan baik oleh pasangan. Oleh karena itu, ungkapkan cinta kepada pasangan untuk meningkatkan kualitas hubunganmu.

Editor: Candra Mega Sari
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