Ramalan Zodiak Libra 21 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik/Spacn)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra akan ceria sehingga tidak ada yang dapat menghentikanmu.
Sikap positif akan terlihat dalam kepribadian dan juga dalam segala hal yang Libra lakukan. Manfaatkan energi ini sebaik-baiknya dengan menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Senin, 21 September 2026.
Baca Juga:Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 21 September 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak Libra perlu menunjukkan penghargaan kepada pasangan untuk membuatnya merasa spesial. Terkait karir, terimalah penghargaan yang didapatkan dan anggap hal itu sebagai tanda bahwa perusahaan senang dengan kinerjamu.
Sementara itu, fokuslah saat mengangkat benda berat agar Libra tidak berisiko menjatuhkannya dan melukai orang lain. Terkait keuangan, susunlah strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan yang baik.
Cinta Libra
Sebaiknya Libra menunjukkan penghargaan kepada pasangan untuk membuatnya merasa istimewa. Perlu diingat bahwa ketika dipuji, pasangan akan berkembang, maju, dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih besar.
Penghargaan kecil ini akan diterima dengan baik oleh pasangan. Oleh karena itu, ungkapkan cinta kepada pasangan untuk meningkatkan kualitas hubunganmu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022