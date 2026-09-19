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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 19 September 2026 | 22.48 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Sabtu, 19 September 2026: Jaga Pola Makan dan Energi

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Sabtu, 19 September 2026, perlu diperhatikan melalui kebiasaan makan dan rutinitas yang dijalani sepanjang hari.

Pilihan makanan dapat memengaruhi tingkat energi, sehingga Sagittarius sebaiknya tidak hanya menentukan menu berdasarkan keinginan sesaat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Sabtu, 19 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika akhir-akhir ini makanan berminyak atau kurang bernutrisi terlalu sering masuk ke dalam menu harian, Sagittarius dapat mulai menguranginya secara perlahan.

Pilih makanan yang lebih beragam dan memiliki kandungan gizi yang sesuai agar tubuh mendapatkan energi untuk menjalani berbagai aktivitas.

Jangan pula membiarkan kesibukan membuat waktu makan terus tertunda.

Tubuh membutuhkan asupan yang cukup dan teratur, terutama ketika Sagittarius sedang memiliki banyak kegiatan.

Kebutuhan cairan juga tidak kalah penting untuk diperhatikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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