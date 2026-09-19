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Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 20.51 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Sabtu, 19 September 2026: Prioritaskan Diri Sendiri dan Jangan Menunggu Hoki

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Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Virgo, pengaruh Bulan di Sagitarius mengingatkan Anda untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan kondisi emosional diri sendiri.

Jangan terlalu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain hingga lupa memberikan waktu untuk diri sendiri.

Jika jadwal yang padat membuat Anda tidak sempat berolahraga secara khusus, cobalah menambah aktivitas fisik sederhana dalam rutinitas harian.

Berjalan kaki, menggunakan tangga, atau melakukan peregangan dapat menjadi cara mudah untuk membuat tubuh tetap aktif.

Dalam mencapai tujuan, jangan hanya menunggu keberuntungan datang. Fokuslah pada langkah nyata yang bisa dilakukan sekarang.

Sementara dalam urusan asmara, tidak perlu terburu-buru mencari pasangan. Berikan perhatian dan kasih sayang kepada diri sendiri terlebih dahulu.

Di tempat kerja, kerja keras Virgo berpeluang mendapatkan penghargaan. Jika ada kekhawatiran mengenai rencana perjalanan, jangan menyimpannya sendiri.

Membicarakan persoalan tersebut secara terbuka dapat membantu menemukan solusi. Berikut ramalan lengkap Virgo seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Virgo

Hari ini mungkin menjadi waktu yang tepat bagi Virgo untuk lebih mencintai dan menghargai diri sendiri. Anda tidak harus terus mencari perhatian atau kasih sayang dari orang lain untuk merasa berharga.

Jika masih ada persoalan atau situasi tertentu yang terus memenuhi pikiran, cobalah perlahan melepaskannya. Alihkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar memberikan ketenangan dan kebahagiaan.

Bagi Virgo yang masih lajang, tidak ada alasan untuk terburu-buru memasuki hubungan baru. Anda dapat mengenal seseorang dan mengeksplorasi kehidupan asmara ketika sudah benar-benar merasa siap.

Keuangan Virgo

Venus mengingatkan Virgo untuk bersabar dalam menghadapi urusan finansial. Hasil yang diharapkan mungkin tidak datang secara instan, sehingga pengelolaan keuangan yang tenang dan terencana tetap diperlukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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