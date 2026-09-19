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Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 20.49 WIB

Ramalan Zodiak Leo Sabtu, 19 September 2026: Jangan Terburu-buru dan Fokus pada Tujuan

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Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Leo, Anda tidak harus selalu memahami atau menyelesaikan perasaan semua orang.

Pengaruh Bulan di Sagitarius mengingatkan agar Anda tidak memberikan beban berlebihan kepada diri sendiri. Ada kalanya menjaga energi dan memberi waktu untuk beristirahat justru lebih penting.

Jika tubuh mulai terasa lelah, jangan memaksakan diri. Anda bisa memilih olahraga ringan, berjalan kaki, atau sekadar mengambil waktu untuk memulihkan tenaga.

Dalam mengejar kesuksesan, hindari keinginan untuk mendapatkan hasil secara instan. Jalan pintas yang diambil tanpa pertimbangan matang justru dapat menimbulkan masalah baru.

Dalam kehidupan sosial, seseorang yang baru Anda kenal mungkin perlahan menjadi sosok penting dalam hidup.

Berikan waktu agar hubungan tersebut berkembang secara alami. Sementara di tempat kerja, mencoba cara berbeda dapat membantu Leo menyelesaikan sejumlah tugas yang sempat tertunda.

Rencana perjalanan juga berpotensi mengalami perubahan. Karena itu, siapkan alternatif dan jangan terlalu kecewa apabila agenda tidak berjalan persis seperti yang direncanakan.

Yuk simak ramalan zodiak Leo secara lengkap mulai dari cinta, karier, keuangan hingga kesehatan dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Leo

Venus membuat gaya komunikasi Leo yang terbuka dan terus terang semakin menarik perhatian orang lain. Hari ini Anda mungkin menyadari ada lebih banyak orang yang tertarik untuk mengenal Anda lebih dekat.

Bagi Leo yang masih lajang, kesempatan membangun kedekatan dengan seseorang bisa terbuka.

Tidak perlu terburu-buru menentukan masa depan hubungan tersebut. Nikmati proses saling mengenal dan biarkan hubungan berkembang sesuai dengan kenyamanan kedua pihak.

Sementara bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, komunikasi yang jujur dan terbuka dapat membantu menjaga hubungan tetap hangat.

Keuangan Leo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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