Semakin Bertambah Usia Makin Makmur, 9 Tanggal Lahir Ini Diramal Kaya Raya di Masa Tua

JawaPos.com - Pertambahan usia tidak selalu berarti berkurangnya peluang untuk meraih kesuksesan. Bagi sebagian orang, masa matang justru dipercaya menjadi periode ketika kehidupan mulai memasuki fase paling menjanjikan.

Dalam berbagai ilmu ramalan, tanggal kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter serta pola perjalanan hidup seseorang. Ada yang dipercaya memiliki keberuntungan lebih besar setelah melewati berbagai pengalaman dan proses panjang.

Seiring waktu, pengalaman hidup membuat seseorang semakin matang dalam menentukan pilihan, membaca kesempatan, membangun relasi, hingga mengatur urusan finansial. Karena itu, sebagian orang digambarkan seperti pohon yang membutuhkan waktu lama untuk tumbuh, tetapi mampu menghasilkan buah terbaik ketika sudah matang.

Dikutip dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, terdapat sembilan tanggal lahir yang diramalkan memiliki peluang semakin makmur dan sukses ketika memasuki usia yang lebih matang.

1. Tanggal 31 – Tangguh Menghadapi Tantangan Orang yang lahir pada tanggal 31 dikenal memiliki semangat juang tinggi dan tidak gampang menyerah. Ketika menghadapi hambatan, mereka cenderung mencari jalan keluar daripada memilih berhenti.

Karakter tersebut membuat mereka dinilai memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu dari awal. Dalam urusan usaha, keberanian mengambil langkah dan ketekunan dapat menjadi modal penting untuk mengejar kesuksesan.

2. Tanggal 19 – Berani dan Menjunjung Kejujuran Pemilik tanggal lahir 19 digambarkan sebagai pribadi yang loyal, berani, dan memiliki kepedulian terhadap kebenaran. Mereka juga cenderung optimistis serta berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain.

Sikap tersebut dipercaya dapat membantu mereka memperoleh kesempatan baik. Reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya menjadi salah satu kekuatan dalam membangun hubungan profesional maupun bisnis.

3. Tanggal 28 – Pandai Menyusun Masa Depan Mereka yang lahir pada tanggal 28 disebut mempunyai karakter seorang pemimpin dan perencana. Mereka mampu memikirkan tujuan jangka panjang serta tidak terburu-buru dalam menentukan langkah.