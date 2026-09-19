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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 19 September 2026 | 16.57 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin mengalami peningkatan rasa percaya diri. Transit ini muncul sebagai keinginan untuk meningkatkan kemampuan mental.

Perhatikan peluang untuk mengembangkan bakat dan manfaatkanlah. Keterampilan baru yang aquarius peroleh hari ini pasti akan membuka beberapa pintu peluang di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 19 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu menikmati kehidupan asmara yang memuaskan, yang sedang berlangsung saat ini. Terkait karir, cobalah bermitra dengan seseorang yang dinamis untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, perhatikan pola makan karena kemungkinan mengalami sakit perut cukup tinggi. Pada sisi keuangan, aquarius akan menghadapi konsekuensi dari pengeluaran berlebihan yang baru-baru ini dilakukan.

Cinta Aquarius

Banyak orang akan memperhatikan pesona aquarius yang tak tertahankan. Aquarius akan menarik perhatian kemana pun pergi.

Jangan gunakan hal ini untuk mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi gunakanlah untuk membumbui hubungan dan menikmati kehidupan cinta yang memuaskan.

Karir Aquarius

Saat ini, aquarius harus bermitra dengan seseorang yang dinamis untuk meningkatkan prospek karir. Jika memilih mitra yang tepat, produktivitas dan omset akan meningkat dengan cara yang tidak mungkin aquarius lakukan sendiri. 

Pastikan aquarius tahu dengan siapa bermitra dan bersikaplah sangat terbuka serra realistis tentang syarat-syarat kemitraan.

Kesehatan Aquarius

Aquarius perlu berhati-hati saat makan, karena kemungkinan mengalami sakit perut cukup tinggi. Oleh karena itu, aquarius harus memperhatikan pola makan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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