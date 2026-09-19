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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 19 September 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 19 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius mungkin ingin bersenang-senang dengan orang-orang terdekat. 

Untuk menghilangkan stres dan menikmati kasih sayang orang-orang di sekitar, tidak ada yang lebih baik daripada menghabiskan waktu berkualitas dengan mereka. Cobalah untuk tidak membiarkan tekanan pekerjaan menghalangi kenikmatan hidup. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Sabtu, 19 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Manfaatkan hari ini dengan baik, karena zodiak Sagitarius dan pasangan berada dalam suasana yang romantis. Terkait karir, Sagitarius akan mendapatkan kabar baik mengenai pekerjaan yang akan membawa karir menuju level yang baru.

Sementara itu, Sagitarius akan berhasil mengubah kebiasaan tidak sehat serta beralih ke gaya hidup yang sehat. Pada ranah keuangan, jaga keseimbangan antara pembelian impulsif serta membuat anggaran yang bijaksana.

Cinta Sagitarius

Sagitarius sedang ingin menikmati apa pun yang membuat pasangan bahagia. Kemungkinan besar, Sagitarius dan pasangan berada dalam suasana yang sangat romantis, jadi manfaatkanlah waktu penuh kasih ini sebaik-baiknya. Belilah beberapa hadiah untuk pasanganmu hari ini.

Karir Sagitarius

Editor: Candra Mega Sari
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