3 Shio yang Konon Gemar Menghabiskan Uang, Namun Tetap Punya Banyak Pemasukan

ilustrasi shio yang paling boros. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Cara setiap orang memperlakukan uang tentu berbeda. Ada yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan penghasilan, sementara sebagian lainnya lebih senang menggunakan uang untuk menikmati hidup atau membantu orang-orang di sekitarnya.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio tertentu. Beberapa shio dipercaya mempunyai kecenderungan menikmati hasil kerja kerasnya, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kemampuan untuk kembali menghasilkan uang.

Karena itu, meski disebut cukup konsumtif, mereka dipercaya tidak mudah mengalami kesulitan finansial. Kemampuan bekerja keras, membaca peluang, berinvestasi, hingga sifat dermawan dianggap menjadi beberapa faktor yang mendukung kondisi tersebut.

Dilansir dari Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang disebut gemar mengeluarkan uang tetapi memiliki kemampuan menghasilkan pemasukan sehingga relatif sulit kekurangan secara finansial. Berikut daftarnya:

1. Shio Anjing Shio Anjing dikenal sebagai pribadi yang menyukai berbagai hal menyenangkan. Mereka tidak selalu ragu menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan maupun memberikan sesuatu kepada orang yang disayangi.

Sifat murah hati juga membuat Anjing tidak keberatan mengeluarkan uang ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Bagi mereka, berbagi menjadi salah satu cara untuk menunjukkan kepedulian.

Meski demikian, menurut ramalan yang dilansir Rezeki & Hoki, Anjing juga disebut cukup cerdas ketika mengatur strategi keuangan. Mereka memiliki kecenderungan mencari peluang yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Kemampuan mengombinasikan kemurahan hati dengan perencanaan finansial tersebut membuat mereka dipercaya mampu menjaga pemasukan meskipun pengeluaran cukup besar.

2. Shio Babi Shio Babi kerap digambarkan sebagai sosok yang menyukai kenyamanan dan memiliki selera tinggi. Mereka tidak keberatan mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap dapat membuat hidup lebih menyenangkan.

Namun, gaya hidup tersebut diimbangi dengan kemauan bekerja keras. Ketika membutuhkan pemasukan tambahan untuk memenuhi keinginan, Babi disebut tidak segan mencari cara baru untuk meningkatkan penghasilan.

Selain itu, Babi dikenal mempunyai sifat dermawan dan mudah bersimpati kepada orang lain. Mereka cenderung senang berbagi serta membantu orang yang sedang membutuhkan.

Dalam ramalan yang dilansir Rezeki & Hoki, sifat positif tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa Babi tetap mendapatkan berbagai peluang dan kemudahan finansial.