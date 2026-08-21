Hoki Finansial Menguat, 6 Zodiak Ini Diprediksi Mendapat Pemasukan Tak Terduga

Ilustrasi 12 tanda zodiak. (Freepik)
JawaPos.com - Bulan Agustus 2026 dalam sejumlah ramalan astrologi disebut membawa suasana yang lebih positif dalam urusan finansial. Beberapa zodiak diprediksi mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi setelah melewati berbagai tekanan sebelumnya.
Peluang tersebut dapat hadir melalui pekerjaan, usaha sampingan, pembayaran yang sebelumnya tertunda, maupun sumber pemasukan lainnya. Bagi mereka yang memiliki kewajiban finansial, tambahan penghasilan tersebut diyakini dapat membantu mengurangi bahkan menyelesaikan utang.
Meski demikian, ramalan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan mengenai kondisi keuangan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang diramalkan memiliki peluang finansial positif pada Agustus 2026.
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius, disiplin, dan memiliki ambisi kuat untuk mencapai target. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika sudah menentukan tujuan, termasuk dalam membangun kondisi finansial yang lebih stabil.
Pada Agustus, Capricorn diramalkan memperoleh kesempatan mendapatkan pemasukan tambahan. Sumbernya bisa berasal dari proyek sampingan, perkembangan bisnis, maupun investasi yang sebelumnya sudah dilakukan.
Tambahan dana tersebut berpotensi membantu Capricorn menyelesaikan kewajiban finansial secara bertahap. Kuncinya adalah tetap disiplin dan tidak menggunakan pemasukan tambahan untuk pengeluaran yang tidak diperlukan.
Cancer dikenal sebagai sosok yang tenang, perhatian, dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Walaupun tidak selalu menunjukkan perjuangannya kepada orang lain, mereka cenderung bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih aman.
Pada Agustus, Cancer diramalkan mendapat kabar baik berkaitan dengan keuangan. Uang yang sebelumnya tertunda, bonus pekerjaan, atau bentuk pemasukan lain bisa menjadi sumber bantuan untuk mengurangi beban finansial.
Jika kesempatan tersebut benar-benar datang, Cancer disarankan memprioritaskan kebutuhan penting dan kewajiban yang harus segera diselesaikan.
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Jawa Pos
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