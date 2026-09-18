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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 18 September 2026 | 23.45 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu, 19 September 2026: Lepaskan Kebiasaan Lama dan Buka Peluang

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Sabtu, 19 September 2026, mengajak Anda untuk lebih berani menerima perasaan yang selama ini mungkin sengaja disimpan sendiri.

Capricorn tidak perlu terus-menerus terlihat kuat ketika sebenarnya ada emosi atau persoalan tertentu yang membutuhkan perhatian.

Melepaskan kebiasaan lama yang sudah tidak memberikan manfaat juga dapat menjadi langkah penting agar kehidupan terasa lebih ringan.

Dalam kehidupan asmara, keberanian mengungkapkan perasaan kepada seseorang dapat membuka kemungkinan baru, terutama jika selama ini Capricorn terlalu banyak memendam apa yang sebenarnya ingin disampaikan.

Sementara dalam karier, perubahan arah pekerjaan mulai layak dipertimbangkan apabila selama ini Capricorn merasa membutuhkan suasana atau tantangan yang berbeda.

Dari sisi keuangan, kondisi finansial berpeluang membaik secara bertahap, terutama jika Capricorn mampu memanfaatkan kesempatan yang muncul tanpa mengabaikan perencanaan.

Perjalanan juga dapat memberikan pengalaman menarik karena ada kemungkinan Capricorn bertemu seseorang yang kemudian memiliki arti penting dalam kehidupan.

Untuk kesehatan, menghentikan kebiasaan kurang baik menjadi perhatian utama karena perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga kondisi tubuh.

Editor: Novia Tri Astuti
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