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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 18 September 2026 | 15.46 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Jumat, 18 September 2026: Jaga Pola Makan dan Kelola Stres

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Scorpio pada Jumat, 18 September 2026, membutuhkan perhatian terhadap kebiasaan sehari-hari, terutama pilihan makanan ketika aktivitas sedang cukup padat.

Kesibukan dapat membuat Scorpio lebih mudah memilih makanan praktis tanpa sempat memperhatikan kandungan yang dikonsumsi.

Karena itu, menjaga pola makan, aktivitas fisik, waktu istirahat, dan kondisi emosional perlu dilakukan secara seimbang agar tubuh tetap mendapatkan perhatian yang cukup.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Jumat, 18 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio dapat mulai lebih sadar terhadap pilihan makanan yang dikonsumsi sepanjang hari.

Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar dalam pola makan karena kebiasaan baru akan lebih mudah dijalankan ketika dilakukan secara bertahap.

Mulailah dengan mengurangi makanan yang terlalu sering dikonsumsi dan menambahkan pilihan yang lebih bergizi sesuai kebutuhan tubuh.

Jika sebagian besar aktivitas dilakukan di luar rumah, Scorpio dapat menyiapkan makanan atau camilan yang lebih sehat agar tidak selalu bergantung pada makanan kemasan dan makanan cepat saji.

Editor: Novia Tri Astuti
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