Ramalan Asmara Zodiak Cancer Jumat, 18 September 2026: Jujur pada Perasaan dan Kebutuhan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Cancer pada Jumat, 18 September 2026, mendorong untuk lebih terbuka mengenai perasaan dan kebutuhan yang selama ini mungkin masih disimpan sendiri.
Cancer sering berusaha menjaga suasana hubungan tetap baik sebelum menyampaikan sesuatu yang sebenarnya mengganggu pikiran.
Namun, terlalu lama menahan perasaan dapat membuat pasangan tidak memahami apa yang sebenarnya diharapkan Cancer dari hubungan tersebut.
Jika terdapat kebutuhan emosional yang belum terpenuhi, Cancer sebaiknya mulai membicarakannya dengan cara yang tenang.
Tidak perlu menunggu sampai rasa kecewa semakin menumpuk dan akhirnya muncul dalam bentuk emosi yang sulit dikendalikan.
Keterbukaan justru dapat menjadi langkah awal untuk membantu kedua pihak memahami keadaan masing-masing.
Cancer tidak harus mengawali pembicaraan dengan percakapan yang terlalu serius.
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Jawa Pos
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