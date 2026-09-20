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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 16.12 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Minggu, 20 September 2026: Kendalikan Rasa Cemburu

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Minggu, 20 September 2026, mengingatkan pentingnya memahami perasaan sebelum mengambil tindakan.

Ketika muncul rasa cemburu atau kekhawatiran terhadap pasangan, Gemini sebaiknya tidak langsung mengambil kesimpulan berdasarkan dugaan.

Perasaan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mengenali kebutuhan emosional yang selama ini mungkin belum tersampaikan.

Komunikasi yang tenang akan membantu Gemini menjaga hubungan tetap nyaman tanpa membuat pasangan merasa dicurigai.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Gemini pada Minggu, 20 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika sedang menjalani hubungan, Gemini mungkin menghadapi perasaan cemburu atau rasa khawatir ketika pasangan melakukan sesuatu yang sulit dipahami.

Perasaan tersebut tidak perlu langsung dianggap sebagai tanda bahwa hubungan sedang bermasalah.

Namun, Gemini juga sebaiknya tidak membiarkan rasa cemburu berkembang tanpa komunikasi yang jelas.

Editor: Novia Tri Astuti
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