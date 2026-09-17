4 Zodiak Ini Seperti Serigala Berbulu Domba, Tampak Baik tapi Diam-Diam Memanipulasi Orang Lain

JawaPos.com - Empat zodiak ini dapat memilih jalan yang dianggap paling benar menurut versi dirinya.

Mereka dapat menggunakan bra bgai cara mulai dari kemampuan manipulasi, gaslighting, sampai mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Mereka mengatakan bahwa semua yang dilakukan adalah demi kebaikan bersama.

Namun, pada kenyataannya mereka justru mementingkan diri sendiri dengan menggoyahkan keyakinan yang selama ini anda pegang.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (17/9) berikut empat zodiak yang kerap dijuluki sebagai serigala berbulu domba.

Gemini

Gemini sering terlihat memiliki dua kepribadian yang berbeda dan cenderung menggunakan cara manipulatif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka cenderung tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya atau melihat kenyataan secara objektif.

Scorpio

Scorpio mampu memanipulasi emosi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bahkan mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sedang melakukan hal yang salah. Scorpio justru melakukan gaslighting pada orang lain atas keputusan yang telah mereka buat.

Virgo