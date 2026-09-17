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Aulia Rahmi
Kamis, 17 September 2026 | 23.02 WIB

CC - 4 Zodiak Akhirnya Memasuki Kehidupan yang Lebih Tenang Setelah 2 Tahun Dihantam Ujian Emosional

Ilustrasi Kehidupan yang Lebih Tenang (magnific) - Image

Ilustrasi Kehidupan yang Lebih Tenang (magnific)

JawaPos.com - Dua tahun terakhir tidak selalu menjadi perjalanan yang mudah.

Bagi sebagian orang, periode tersebut mungkin dipenuhi kekecewaan, hubungan yang berakhir, tekanan pekerjaan, hingga berbagai keadaan yang menguras energi emosional.

Namun, dalam astrologi, fase sulit dipercaya tidak berlangsung selamanya karena setiap periode kehidupan memiliki siklus perubahan.

Memasuki September 2026, perhatian astrologi tertuju pada Bulan Baru di Virgo yang terjadi pada 10 September.

Fenomena tersebut kerap dikaitkan dengan energi pembaruan, penataan kembali kehidupan, dan kesempatan untuk meninggalkan pola lama.

Momentum ini dipercaya dapat membawa suasana berbeda bagi beberapa zodiak yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan.

Astrolog Amy Demure menyebut bahwa terdapat zodiak tertentu yang berpotensi memperoleh perkembangan positif pada area kehidupan yang selama sekitar dua tahun menjadi sumber perjuangan.

Artinya, kesulitan yang telah dilewati dapat menjadi pengalaman yang membantu seseorang memahami apa yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut berpotensi memasuki fase lebih tenang? Mari simak seperti yang dikutip dari Yourtango.com.

Berikut 4 zodiak yang dalam pembacaan astrologi diprediksi mulai meninggalkan periode penuh gejolak dan menyambut babak baru yang lebih menjanjikan.

1. Gemini

Gemini disebut telah melewati siklus emosional yang cukup berat selama sekitar dua tahun, terutama dalam urusan percintaan.

Berbagai pengalaman seperti patah hati, kekecewaan, hubungan yang tidak sesuai harapan, hingga kemungkinan pengkhianatan dapat meninggalkan luka yang tidak mudah dilupakan.

Pengalaman tersebut membuat Gemini memiliki banyak hal untuk dipelajari mengenai hubungan dan kebutuhan emosionalnya.

Namun, fase tersebut dalam pembacaan astrologi mulai bergerak menuju akhir.

Editor: Novia Tri Astuti
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