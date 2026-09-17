Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak gemini akan mengalami sedikit gangguan karena semua rintangan dan hambatan yang menghampiri. Rintangan-rintangan itu akan tetap ada, meskipun gemini berusaha keras untuk mencegahnya sejak lama.
Cobalah untuk menggunakan ketabahan dan toleransi guna mengatasi rintangan-rintangan ini tanpa ledakan amarah. Ini adalah waktu yang optimal untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup. Oleh karena itu, semua upaya gemini akan membuahkan hasil.
Zodiak cancer sedang penuh perhatian, empati, protektif, dan ekspresif. Cancer tidak menghindari perhatian meskipun diam-diam menyukainya. Hari ini, cancer akan merasa lebih percaya diri dengan kemampuan diri, jadi cobalah untuk memanfaatkan hal ini.
Orang-orang di sekitar akan terkesan dengan pandangan positif dan kepercayaan diri cancer. Seseorang yang cancer temui akan memberi cancer kesempatan yang tidak akan dilewatkan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 17 September 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu meninggalkan tekanan pekerjaan, dan keluarlah untuk bersenang-senang bersama pasangan. Terkait karir, pertimbangkan pro dan kontra dari tawaran pekerjaan baru yang datang tiba-tiba.
Sementara itu, rileks dan bebaskan diri dari kecemasan saat akan tidur agar terhindar dari mimpi buruk. Terkait keuangan, buatlah rencana pengeluaran dan jangan menghabiskan semuanya demi membeli barang mewah.
Cinta Gemini
Pertimbangkan untuk berdansa dengan pasangan jika sudah berpasangan, atau pergilah keluar bersama teman atau keluarga jika lajang.
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Jawa Pos
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