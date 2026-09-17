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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 17 September 2026 | 18.01 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi menjalani hari yang penuh peluang positif. Anda akan mampu bergerak cepat dalam menyelesaikan berbagai hal, termasuk mewujudkan keinginan yang selama ini ingin dicapai.

Apresiasi di tempat kerja, hubungan yang harmonis, hingga kondisi keuangan yang mendukung turut mewarnai hari Aquarius. Manfaatkan momentum ini dengan tetap bijak dalam mengambil setiap keputusan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Kamis (17/9), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini membawa energi positif bagi Aquarius. Kemampuan bertindak cepat membantu Anda memanfaatkan berbagai peluang yang muncul. Keinginan yang sudah direncanakan juga berpeluang diwujudkan berkat usaha dan keputusan yang tepat.

Cinta Aquarius

Hubungan dengan pasangan berjalan harmonis dengan tingkat pemahaman yang semakin baik. Anda juga cenderung membawa suasana ringan dalam hubungan.

Sikap humoris dapat membuat interaksi bersama pasangan terasa lebih menyenangkan. Manfaatkan momen ini untuk memperkuat kedekatan dan menjaga komunikasi tetap terbuka.

Karier Aquarius

Usaha dan kerja keras Anda berpeluang mendapatkan apresiasi di tempat kerja. Keterampilan yang dimiliki akan membantu menyelesaikan berbagai tugas tepat waktu.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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