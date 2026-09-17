Ramalan Karier Zodiak Virgo Kamis, 17 September 2026: Berani Mengambil Tindakan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Karier Virgo pada Kamis, 17 September 2026, mengingatkan agar tidak terlalu lama menunggu keadaan berubah tanpa mengambil langkah nyata.
Beberapa tanggung jawab mungkin datang dalam waktu berdekatan sehingga aktivitas terasa lebih padat dibandingkan biasanya.
Jika mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus, Virgo justru dapat kehilangan fokus dan menghabiskan energi untuk pekerjaan yang sebenarnya masih bisa ditangani kemudian.
Virgo sebaiknya mulai dengan menentukan tugas yang memiliki prioritas paling tinggi.
Perhatikan pekerjaan yang memiliki batas waktu paling dekat atau memberikan dampak paling besar terhadap hasil yang sedang dikejar.
Setelah pekerjaan utama selesai, barulah lanjutkan tanggung jawab berikutnya secara bertahap.
Cara tersebut dapat membantu Virgo menjaga kualitas pekerjaan sekaligus mengurangi tekanan ketika banyak hal datang dalam waktu bersamaan.
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Jawa Pos
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