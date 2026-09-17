Ramalan Karier Zodiak Libra Kamis, 17 September 2026: Atasi Tekanan dengan Komunikasi

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Karier Libra pada Kamis, 17 September 2026, membutuhkan perhatian karena tekanan pekerjaan mungkin mulai terasa lebih berat dibandingkan biasanya.
Beberapa tugas dapat datang dalam waktu berdekatan sehingga Libra kesulitan menentukan pekerjaan mana yang harus diselesaikan lebih dahulu.
Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat membuat energi terkuras dan konsentrasi semakin berkurang.
Libra mungkin merasa harus menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus agar tidak ada tugas yang tertinggal.
Namun, terlalu banyak mengerjakan sesuatu dalam waktu bersamaan justru dapat membuat fokus terbagi.
Karena itu, buatlah daftar prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan batas waktu setiap pekerjaan.
Selesaikan tugas yang paling mendesak terlebih dahulu sebelum beralih kepada pekerjaan berikutnya.
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Jawa Pos
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