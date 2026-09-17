Ramalan Karier Zodiak Aquarius Kamis, 17 September 2026: Temukan Solusi dan Siap Beradaptasi

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Aquarius pada Kamis, 17 September 2026, berpeluang menghadirkan jalan keluar dari persoalan pekerjaan yang selama ini terasa sulit diselesaikan.
Masalah tertentu mungkin sudah cukup lama mengganggu konsentrasi sehingga pekerjaan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.
Daripada terus memikirkan persoalan tersebut tanpa mengambil tindakan, Aquarius dapat mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.
Sebuah masalah terkadang terasa semakin rumit ketika Aquarius menggunakan pendekatan yang sama berulang kali.
Karena itu, perubahan cara berpikir dapat menjadi langkah awal untuk menemukan kemungkinan penyelesaian yang sebelumnya belum terlihat.
Cobalah memecah persoalan menjadi beberapa bagian agar lebih mudah mengetahui sumber masalah sebenarnya.
Setelah itu, tentukan bagian mana yang paling membutuhkan perhatian dan cari langkah yang paling realistis untuk dilakukan.
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Jawa Pos
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