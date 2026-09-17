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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 17 September 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn perlu belajar umtuk berkomunikasi dengan lebih baik agar dipahami oleh orang lain. Hal ini dapat mencegah pertengkaran dan kesalahpahaman yang tidak perlu, sehingga memungkinkan keharmonisan dan ketenangan untuk berkuasa. 

Namun, hambatan kesehatan mungkin muncul. Jika tidak segera ditangani, hal itu dapat berkembang menjadi komplikasi yang berdampak pada kehidupan kerja Capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 17 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn dan pasangan perlu menikmati hari-hari yang penuh kebahagiaan dan keharmonisan saat ini. Terkait karir, Capricorn perlu bekerja dengan baik untuk memantapkan diri di perusahaan baru.

Sementara itu, ikuti batasan diet dan jadikan olahraga sebagai rutinitas agar pulih dari masalah pencernaan. Terkait keuangan, tahan keinginan untuk membeli barang mewah yang akan menguras isi dompetmu dalam waktu dekat.

Cinta Capricorn

Pasangan Capricorn akan merasakan kedamaian dan kestabilan dengan keadaan hubungan saat ini. Nikmati hari-hari penuh kebahagiaan dan keharmonisan ini, karena tidak akan berlangsung selamanya. Pergilah ke restoran favorit untuk menikmati hidangan dan kebersamaan dengannya.

Karir Capricorn

Editor: Candra Mega Sari
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