Ramalan Zodiak Libra Kamis, 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra ingin melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda dan mengambil tindakan untuk mengubah keadaan.

Sikap fleksibel sangat penting, karena memungkinkan libra untuk menyesuaikan diri dengan perubahan jauh lebih cepat. Cobalah melakukan segala sesuatu secara perlahan dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 17 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus lebih percaya diri dan menawan agar pasangan senang saat merespons. Terkait karir, bekerja keraslah untuk memenuhi harapan perusahaan dengan menyelesaikan beberapa tanggung jawab baru.

Sementara itu, hindari makanan yang terlalu pedas, berminyak, atau manis saat menderita masalah pencernaan atau lambung. Terkait keuangan, pendapatan libra yang dapat dibelanjakan perlu dialokasikan untuk membeli gadget dan barang elektronik pada saat ini.

Cinta Libra

Kebaikan dan kepekaan libra sedang berada pada puncaknya, dan pasangan akan meresponsnya. Semakin menawan dan percaya diri, semakin pasangan akan merespons libra. Jadilah komunikator dan pendengar yang baik, sehingga hubungan libra mencapai tingkatan baru.

Karir Libra