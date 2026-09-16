Ramalan Zodiak Aries Besok, Kamis 17 September 2026: Fokus Melangkah dan Jangan Ragu Minta Apresiasi

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan Aries Kamis, 17 September 2026, membawa energi untuk meninggalkan persoalan masa lalu dan mulai memusatkan perhatian pada langkah berikutnya.
Pengaruh Bulan di Scorpio mendorong Anda untuk lebih tenang, mengurangi ketergantungan pada gawai, serta memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat.
Dalam hubungan asmara, keterbukaan menjadi kunci agar hubungan terasa lebih dekat. Sementara dalam pekerjaan, Anda disarankan untuk tidak terlalu sungkan menunjukkan hasil kerja dan menyampaikan kontribusi kepada atasan.
Perjalanan jauh juga perlu dipertimbangkan dengan matang karena aktivitas tersebut berpotensi membuat tubuh lebih cepat lelah. Pastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan energi.
Yuk simak ramalan lengkap zodiak Aries besok mulai dari aspek cinta, keuangan, karier, hingga kesehatan dilansir dari Astrotalk.
Horoskop Cinta Aries
Dalam urusan cinta, Aries disarankan untuk lebih terbuka mengenai perasaan yang sedang dirasakan. Jangan terlalu lama menyimpan emosi atau membiarkan pasangan menebak-nebak isi hati Anda.
Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, manfaatkan waktu bersama untuk menciptakan momen berkualitas. Komunikasi yang jujur dapat membantu mempererat hubungan sekaligus mengurangi kesalahpahaman.
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Jawa Pos
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