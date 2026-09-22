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Leni Setya Wati
Selasa, 22 September 2026 | 17.58 WIB

Ramalan Zodiak Virgo untuk Besok Rabu, 23 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo hari ini menunjukkan bahwa tekanan dari ekspektasi orang lain mungkin membuat Anda merasa terbebani.

Transit Bulan di Aquarius mengingatkan Virgo agar tetap mampu mengendalikan emosi dan tidak membiarkan tekanan tersebut mengganggu fokus.

Tetaplah berpegang pada tujuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran. Jangan mudah teralihkan oleh berbagai hal yang tidak berkaitan dengan prioritas Anda.

Kepercayaan diri dan daya tarik Virgo juga sedang meningkat sehingga membuat orang-orang di sekitar memberikan perhatian lebih.

Dalam urusan pekerjaan, ini dapat menjadi momentum untuk menunjukkan kemampuan dan membuat perkembangan berarti.

Sementara dalam hal perjalanan, jika rencana bepergian belum dapat diwujudkan sekarang, tidak perlu kecewa. Kesempatan lain masih mungkin datang dalam waktu dekat.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan zodiak Virgo selengkapnya mulai dari cinta, keuangan, karier, dan kesehatan.

Cinta Virgo

Editor: Novia Tri Astuti
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