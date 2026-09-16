Ramalan Zodiak Taurus 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak taurus cenderung realistis dan praktis, tetapi sedang ingin menikmati sedikit khayalan saat ini. Membaca novel romantis atau fantasi bisa sangat menarik.

Atau, taurus mungkin mempertimbangkan untuk menulis novel sendiri. Jika sedang menjalin hubungan romantis, taurus bisa mencoba menghabiskan waktu yang istimewa dengan pasangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 16 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus dan pasangan bisa saling terhubung dan menyatakan perasaan masing-masing. Terkait karir, pertimbangkan dengan serius saat taurus menemukan satu tawaran pekerjaan yang menarik dan menguntungkan.

Sementara itu, segeralah cari perawatan medis jika menemukan masalah kulit yang semakin jelas. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaran dan jangan menghabiskan uang hanya untuk menjaga penampilan.

Cinta Taurus

Hari ini akan penuh dengan komunikasi. Taurus merasa sangat terhubung dengan pasangan. Kalian berdua akan saling menyatakan perasaan dengan berbagai cara, serta ada kemungkinan terjadi lamaran. Jika masih lajang, taurus mungkin akan menemukan pasangan melalui media sosial.

Karir Taurus