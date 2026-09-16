Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 16 September 2026 | 17.26 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak taurus cenderung realistis dan praktis, tetapi sedang ingin menikmati sedikit khayalan saat ini. Membaca novel romantis atau fantasi bisa sangat menarik. 

Atau, taurus mungkin mempertimbangkan untuk menulis novel sendiri. Jika sedang menjalin hubungan romantis, taurus bisa mencoba menghabiskan waktu yang istimewa dengan pasangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Rabu, 16 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus dan pasangan bisa saling terhubung dan menyatakan perasaan masing-masing. Terkait karir, pertimbangkan dengan serius saat taurus menemukan satu tawaran pekerjaan yang menarik dan menguntungkan.

Sementara itu, segeralah cari perawatan medis jika menemukan masalah kulit yang semakin jelas. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaran dan jangan menghabiskan uang hanya untuk menjaga penampilan.

Cinta Taurus 

Hari ini akan penuh dengan komunikasi. Taurus merasa sangat terhubung dengan pasangan. Kalian berdua akan saling menyatakan perasaan dengan berbagai cara, serta ada kemungkinan terjadi lamaran. Jika masih lajang, taurus mungkin akan menemukan pasangan melalui media sosial.

Karir Taurus

Saat ini, ada banyak pilihan baru dan sebelumnya tidak terpikirkan. Beberapa tampak sangat berbeda dari bidang pekerjaan taurus saat ini. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 16 September 2026: Jaga Tubuh dengan Kebiasaan Sederhana - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 16 September 2026: Jaga Tubuh dengan Kebiasaan Sederhana

Rabu, 16 September 2026 | 17.18 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Rabu, 16 September 2026: Nikmati Hasil Kerja dengan Bijak - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Rabu, 16 September 2026: Nikmati Hasil Kerja dengan Bijak

Rabu, 16 September 2026 | 17.16 WIB

Ramalan Karier Zodiak Taurus Rabu, 16 September 2026: Fokus pada Tugas dan Tujuan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Taurus Rabu, 16 September 2026: Fokus pada Tugas dan Tujuan

Rabu, 16 September 2026 | 15.35 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore