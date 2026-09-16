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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 16 September 2026 | 17.23 WIB

Ramalan Zodiak Leo 16 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa sangat hangat dan penuh kasih sayang, sehingga romansa mungkin ada dalam pikiranmu. Waktu yang dihabiskan bersama pasangan mungkin tampak sangat menarik. 

Hari ini tepat untuk menjadwalkan waktu untuk berdua pasangan. Semua tanda menunjukkan bahwa pasangan akan membalas perasaan leo. Leo mungkin akan berakhir tepat dalam hubungan yang diinginkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 16 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Keharmonisan kembali ke dalam hubungan asmara zodiak leo, karena perbedaan dengan pasangan mulai terselesaikan. Terkait karir, pertimbangkan pilihan pekerjaan yang datang dan jangan hanya menerima posisi pertama yang ditawarkan.

Sementara itu, jaga kebersihan kulit dengan mencucinya dan minumlah banyak air putih jika mengalami masalah pada kulit. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaranmu dengan menghentikan pembelian tidak penting dan membayar tagihan yang jatuh tempo.

Cinta Leo

Perbedaan akan mulai terselesaikan dan keharmonisan perlahan kembali ke dalam hubungan asmara leo. Berusahalah keras, karena hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Tetaplah fokus pada tujuan hubungan jangka panjang dan positif.

Karir Leo

Jika sedang mencari pekerjaan baru dan memiliki latar belakang di bidang akuntansi, akan ada banyak pilihan yang tersedia. Luangkan waktu untuk benar-benar mempertimbangkan pilihanmu dan jangan hanya menerima posisi pertama yang ditawarkan. Manfaatkan banyaknya pilihan ini untuk keuntungan diri sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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