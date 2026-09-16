Ramalan Asmara Zodiak Leo Rabu, 16 September 2026: Berani Terbuka pada Perasaan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Rabu, 16 September 2026, mengingatkan bahwa menyimpan terlalu banyak perasaan tidak selalu menjadi cara terbaik untuk mempertahankan hubungan.
Leo mungkin selama ini memilih diam ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran karena khawatir pembicaraan tersebut justru memicu perdebatan dengan pasangan.
Padahal, perasaan yang terus dipendam dapat membuat Leo semakin sulit memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam hubungan.
Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, mungkin ada hal tertentu yang sebenarnya ingin disampaikan sejak beberapa waktu lalu.
Namun, keinginan untuk menjaga suasana tetap tenang membuat Leo terus menunda pembicaraan tersebut.
Menjaga keharmonisan memang penting, tetapi hubungan juga membutuhkan komunikasi yang jujur agar kedua pihak dapat memahami keadaan masing-masing.
Jika sesuatu terus mengganggu pikiran, jangan menunggu sampai perasaan berubah menjadi kecewa atau marah.
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Jawa Pos
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