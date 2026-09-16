Ramalan Asmara Zodiak Libra Rabu, 16 September 2026: Jaga Perasaan dan Kebutuhan Diri

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Rabu, 16 September 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara memperhatikan pasangan dan memenuhi kebutuhan diri sendiri.
Libra mungkin selama ini berusaha menjaga hubungan tetap harmonis dengan lebih sering memahami keinginan pasangan, bahkan ketika harus mengesampingkan perasaan pribadi.
Sikap tersebut memang dapat membuat hubungan terlihat tenang, tetapi terlalu sering memendam perasaan justru berpotensi menciptakan jarak yang tidak disadari.
Jika sedang menjalani hubungan, Libra mungkin terbiasa menghindari pembicaraan yang dianggap bisa memicu perbedaan pendapat.
Keinginan untuk menjaga suasana tetap nyaman sebenarnya merupakan hal yang wajar.
Namun, hubungan tidak selalu bisa berjalan baik ketika salah satu pihak terus menyimpan hal-hal yang sebenarnya ingin disampaikan.
Masalah kecil yang tidak pernah dibicarakan dapat menumpuk dan akhirnya menjadi persoalan yang lebih sulit diselesaikan.
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Jawa Pos
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