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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 16 September 2026 | 15.12 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Rabu, 16 September 2026: Jaga Batas dalam Hubungan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Rabu, 16 September 2026, mengingatkan untuk melihat kembali keseimbangan dalam sebuah hubungan.

Hubungan yang sehat membutuhkan keterlibatan dari kedua pihak, baik dalam memberikan perhatian, menjaga komunikasi, maupun menghadapi persoalan bersama.

Karena itu, Sagittarius perlu memastikan bahwa keinginan mempertahankan hubungan tidak membuat kebutuhan emosional diri sendiri terus berada di urutan terakhir.

Berikut ramalan asmara zodiak Sagittarius pada Rabu, 16 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Sagittarius yang sudah memiliki pasangan, perhatikan bagaimana usaha dalam hubungan berjalan selama ini.

Jangan sampai salah satu pihak terus memberikan perhatian, menghubungi lebih dulu, memahami keadaan, dan berusaha menyelesaikan masalah, sementara pihak lainnya hanya menerima.

Hubungan tidak seharusnya terasa seperti tanggung jawab yang hanya dipikul oleh satu orang.

Kedua pihak perlu memiliki kemauan untuk menjaga kedekatan agar hubungan dapat berjalan dengan lebih seimbang.

Editor: Novia Tri Astuti
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