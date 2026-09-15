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Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 21.50 WIB

Hoki Finansial Menguat, 6 Shio Ini Konon Bakal Bertemu Rezeki Besar

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang berdasarkan tahun kelahirannya. Shio juga kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan, karier, hingga keberuntungan finansial.

Setiap shio memiliki karakter dan simbol tersendiri. Dalam kepercayaan tersebut, sifat tertentu dipercaya dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung datangnya peluang dan keberuntungan.

Sejumlah shio bahkan disebut mempunyai peruntungan yang cukup baik dalam urusan materi. Mereka diyakini lebih mudah menemukan kesempatan yang dapat membawa keuntungan, baik melalui pekerjaan, bisnis, relasi maupun peluang lain yang muncul secara tidak terduga.

Dilansir dari Naurakom, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan keberuntungan dan rezeki besar. Lantas, apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

1. Shio Naga

Naga menjadi salah satu simbol yang dikenal kuat dalam astrologi Tiongkok. Pemilik shio ini kerap digambarkan sebagai sosok berkarakter tegas, percaya diri, dan memiliki wibawa.

Selain itu, mereka dipercaya menjunjung tinggi kejujuran serta berusaha memperlakukan orang lain dengan baik. Sikap tersebut dapat membantu mereka membangun kepercayaan dalam lingkungan pekerjaan maupun bisnis.

Dalam ramalan astrologi, karakter positif tersebut disebut dapat membuka jalan menuju berbagai kesempatan yang menguntungkan. Karena itu, Shio Naga kerap dikaitkan dengan potensi keberuntungan dalam karier dan finansial.

2. Shio Kuda

Pemilik Shio Kuda dikenal memiliki energi besar dan semangat yang tinggi. Mereka cenderung aktif dalam menjalani kehidupan serta tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu.

Sifat terbuka dan kejujuran juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini. Mereka disebut tidak menyukai kebohongan dan berusaha menjaga hubungan baik dengan orang di sekitarnya.

Kepercayaan yang diberikan orang lain dapat menjadi modal penting dalam membangun karier maupun usaha. Dalam astrologi Tiongkok, hal tersebut membuat Shio Kuda dipercaya memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan dan keberuntungan dalam urusan rezeki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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