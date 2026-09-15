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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 15 September 2026 | 20.14 WIB

Ramalan Zodiak Leo 15 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Jika memiliki bakat di bidang musik atau seni, hari ini zodiak leo mungkin memiliki visi atau melodi yang seolah-olah meminta untuk dituliskan. Jika merupakan seorang penulis, leo mungkin sedang dipenuhi dengan ide cerita. 

Apa pun minatmu di bidang kreatif, inspirasi akan datang secara berlimpah. Sebaiknya leo mulai mengerjakannya atau proyek-proyek tersebut bisa hilang begitu saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 15 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo bisa meminta pendapat atau nasihat pasangan jika memiliki masalah. Terkait karir, leo mungkin memutuskan untuk berganti pekerjaan dan hal ini adalah pilihan yang bijak.

Sementara itu, dukungan moral yang leo berikan akan lebih dari cukup untuk membuat pasangan tetap sehat. Terkait keuangan, kendalikan pengeluaranmu dengan menghentikan pembelian tidak penting dan membayar tagihan yang jatuh tempo.

Cinta Leo

Pengaruh planet-planet menciptakan perasaan baik dan kekuatan yang luar biasa antara leo dan pasangan. Jika memiliki masalah, jangan takut untuk meminta pendapat atau nasihat pasangan. Informasi yang bermanfaat akan diterima dengan baik oleh leo. Berikan kekuatan ekstra satu sama lain hari ini.

Karir Leo

Hari ini, leo mungkin memutuskan untuk berganti pekerjaan. Hal ini mungkin perubahan karir yang besar dan terbukti sebagai pilihan yang bijak. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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