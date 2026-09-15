Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 15 September 2026: Selesaikan Tugas Sebelum Ambil Baru

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Libra pada Selasa, 15 September 2026, membawa pesan agar lebih bijak mengatur tanggung jawab sebelum menerima pekerjaan tambahan.
Keinginan membantu rekan kerja atau menunjukkan kemampuan memang dapat memberikan kesan positif di lingkungan profesional.
Namun, terlalu banyak mengambil tugas sekaligus justru berisiko membuat konsentrasi terpecah dan pekerjaan utama tidak selesai secara maksimal.
Libra mungkin memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu berdekatan.
Dalam kondisi seperti ini, keinginan untuk segera mengerjakan semuanya sekaligus justru dapat membuat pikiran semakin penuh.
Daripada mencoba menangani seluruh tugas pada saat yang sama, Libra sebaiknya membuat urutan berdasarkan tingkat kepentingan dan batas waktu.
Tentukan pekerjaan mana yang harus selesai lebih dahulu dan berikan perhatian penuh sebelum berpindah ke tugas lainnya.
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Jawa Pos
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