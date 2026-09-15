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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 15 September 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 15 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin mengalami perasaan tertekan dan jengkel. Namun, ini bukanlah alasan untuk Aquarius tidak menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. 

Untuk mengatasi pengalaman menantang, Aquarius harus berkonsentrasi pada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Kemampuan Aquarius untuk mengatasi keadaan yang menantang, akan meningkat secara signifikan dengan mempertahankan sikap positif. 

Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memikirkan bagaimana Aquarius dapat beradaptasi dengan kesulitan yang mungkin muncul di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 15 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Waspadalah karena zodiak Aquarius dan pasangan memiliki perbedaan berbeda pendapat tentang penyelesaian suatu masalah. Terkait karir, jadikan pekerjaan paruh waktu sebagai pekerjaan tetap yang akan memberikan imbalan besar.

Sementara itu, kondisi kulit Aquarius akan membaik dan terbebas dari noda atau masalah kulit lainnya. Pada sisi keuangan, Aquarius akan menghadapi konsekuensi dari pengeluaran berlebihan yang baru-baru ini dilakukan.

Cinta Aquarius

Aquarius dan pasangan sangat berbeda pendapat tentang bagaimana suatu masalah perlu diselesaikan. Hal ini membuat Aquarius berada di posisi sulit dengan risiko besar untuk kalah. Alih-alih bertengkar dengan pasangan, kembangkan persatuan untuk menyelamatkan hubunganmu.

Editor: Candra Mega Sari
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