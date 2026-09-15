Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 15 September 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 15 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio akan merasa gembira. Selain itu, Scorpio mungkin akan menjadi pusat perhatian dan mendapatkan pujian yang pantas dari orang-orang di sekitar. Namun, berhati-hatilah karena akan ada orang lain yang mungkin mencoba untuk mengganggu keseimbanganmu. 

Cara terbaik untuk menghadapi orang-orang seperti itu adalah dengan mengabaikan mereka secara sopan. Sementara itu, hari ini adalah waktu untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Selasa, 15 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio perlu membuat kemajuan dengan mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang spesial. Terkait karir, Scorpio mungkin akan menemukan tawaran atau informasi pekerjaan yang menarik hari ini.

Sementara itu, pertahankan rutinitas kesehatan dan kebugaran, karena hal itu sangatlah bermanfaat. Pada ranah keuangan, jangan menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan karena ada indikasi kerugian finansial.

Cinta Scorpio

Scorpio bisa membuat banyak kemajuan dengan mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang spesial. Akan ada penekanan besar pada hubungan romantis. Lebih baik Scorpio memberikan sedikit ruang kepadanya untuk memikirkan jawabannya.

Karir Scorpio

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo Besok Selasa, 15 September 2026: Ungkapkan Perasaan dan Atur Kesibukan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok Selasa, 15 September 2026: Ungkapkan Perasaan dan Atur Kesibukan

Selasa, 15 September 2026 | 00.07 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Selasa, 15 September 2026: Fokus pada Tujuan dan Nikmati Proses - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Besok Selasa, 15 September 2026: Fokus pada Tujuan dan Nikmati Proses

Selasa, 15 September 2026 | 00.05 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Selasa, 15 September 2026: Jaga Perasaan dan Temukan Ritme Seimbang - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Selasa, 15 September 2026: Jaga Perasaan dan Temukan Ritme Seimbang

Selasa, 15 September 2026 | 00.02 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore