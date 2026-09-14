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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 20.12 WIB

Hoki Besar Menghampiri, 5 Shio Ini Konon Punya Peluang Jadi Sultan dalam Waktu Singkat

Ilustrasi shio konglomerat (freepik) - Image

Ilustrasi shio konglomerat (freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan finansial yang mapan. Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya.

Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki peruntungan finansial lebih kuat pada periode tertentu. Rezeki yang datang pun digambarkan dapat berasal dari berbagai sumber, mulai dari perkembangan bisnis, investasi, kerja sama, hingga peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Bahkan, beberapa shio disebut berpotensi mengalami perubahan kondisi ekonomi secara drastis setelah mendapatkan kesempatan besar.

Namun, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan finansial besar dalam waktu dekat.

1. Shio Tikus

Shio Tikus mencakup mereka yang lahir pada tahun 1972 dengan elemen air, 1984 dengan elemen kayu, 1996 dengan elemen api, 2008 dengan elemen tanah, serta siklus tahun berikutnya yang berulang setiap 12 tahun.

Dalam astrologi Tionghoa, pemilik shio ini kerap digambarkan sebagai pribadi cerdas, cekatan, dan pandai membaca keadaan. Kemampuan tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan kesempatan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain.

Peluang finansial Shio Tikus disebut dapat muncul melalui gagasan kreatif, usaha yang berkembang, maupun investasi yang memberikan hasil di luar perkiraan.

Meski disebut memperoleh keberuntungan, hasil tersebut dalam ramalan juga dikaitkan dengan kemampuan mereka memanfaatkan kesempatan serta pengalaman yang telah dimiliki.

Dengan kecerdikan dan perhitungan yang matang, Shio Tikus dipercaya mampu mengubah peluang kecil menjadi sumber keuntungan yang lebih besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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